Его не нужно выпекать. Бюджетный торт с кокосовым кремом и нежной текстурой

Этот торт выглядит сложным, но его действительно легко приготовить, и он не требует выпечки! Сладкая кокосовая нота и печенье делают его сладким и очень нежным. Он идеально подходит для любого случая: и на праздничный стол, и просто чтобы побаловать себя чем-то вкусненьким.

Для начала подготовим продукты

Для приготовления пирожного вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм сдобного печенья;

3 столовые ложки джема;

столовая ложка рома;

5 столовых ложек какао-порошка;

50 грамм сливочного масла;

5 столовых ложек сахарной пудры;

300 миллилитров молока.

Для кокосового крема нужны:

300 миллилитров молока;

1 упаковка ванильного сахара (20 грамм);

3 столовые ложки муки;

150 грамм кокосовой стружки;

5 чайных ложек сахарной пудры;

50 грамм сливочного масла.

Для украшения будет использоваться 100 грамм растопленного темного или молочного шоколада.

Приступаем к приготовлению

Чтобы приготовить крем, смешайте молоко с мукой и половиной кокосовой стружки. Затем, постоянно помешивая, нагрейте полученную массу, чтобы она немного загустела. Снимите посуду с огня, охладите, добавьте сахар и ванильный сахар, сливочное масло, снова хорошо перемешайте. Добавьте оставшуюся стружку и полностью остудите крем.

Тем временем раздавите печенье, смешайте его с остальными ингредиентами. Молоко необходимо добавлять понемногу и постепенно, чтобы готовое тесто имело густую консистенцию.

В противень размером 25×30 сантиметров положите первый слой из четвертой части теста. Второй слой – часть кокосового крема. Чередовать слои нужно до тех пор, пока не закончатся все составляющие торта. При этом обратите внимание на то, что последним слоем должно быть тесто.

Далее нужно полить практически готовый торт растопленным на водяной бане шоколадом и поставить его на ночь в холодильник. Утром торт нарезают на порционные кусочки. В итоге получается очень вкусный десерт.