На зиму консервирую цветную капусту с яблоками. Это лучшее сочетание вкусов, которое я пробовала
У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты солений. А я предлагаю вам приготовить цветную капусту с ранетками. Этот способ консервирования позволяет сохранить все витамины и микроэлементы. Зимой такая капуста послужит отличным дополнением к салатам или овощному рагу с мясом.
Основное компоненты
Для приготовления малосольной цветной капусты с яблоками вам понадобятся:
- цветная капуста – два кочана;
- ранетки – один килограмм;
- лимонная кислота;
- сахар;
- соль.
Также подготовьте двухлитровые банки, металлические крышки для консервирования и закаточную машинку.
Как готовить
Разберите капусту на соцветия и хорошо их промойте под проточной водой. Сложите соцветия в большой дуршлаг, чтобы стекла вода.
Яблоки переберите, чтобы не попадались порченые. Вымойте их теплой водой, разложите на вафельном полотенце и хорошо промокните.
Для консервации возьмите двухлитровые банки. Вымойте их с пищевой содой и простерилизуйте. Металлические крышки для консервирования также вымойте и прокипятите. Затем крышки нужно разложить на чистом сухом полотенце, чтобы они просохли.
Выложите на дно банки слой из соцветий капусты, затем слой из яблок, и так чередуйте слои, пока банка не будет заполнена доверху.
В заполненные банки налейте кипяток и дайте настояться 10 минут. Затем воду нужно слить.
Теперь приготовьте рассол. На одну двухлитровую банку достаточно будет одной столовой ложки соли и полутора столовых ложек сахара. Кипятите рассол пять минут, после чего всыпьте в него пол чайной ложки лимонной кислоты на каждую банку.
Кипящим рассолом залейте содержимое банок доверху, сразу закатайте крышками. Переверните и хорошенько укутайте до полного остывания.
Как только банки с консервацией полностью остынут, опустите их в подвал. Когда вы надумаете приготовить зимой салат из консервированной капусты, его вкус дополнит легкий кисло-сладкий яблочный аромат.
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