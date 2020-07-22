На зиму консервирую цветную капусту с яблоками. Это лучшее сочетание вкусов, которое я пробовала

У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты солений. А я предлагаю вам приготовить цветную капусту с ранетками. Этот способ консервирования позволяет сохранить все витамины и микроэлементы. Зимой такая капуста послужит отличным дополнением к салатам или овощному рагу с мясом.

Основное компоненты

Для приготовления малосольной цветной капусты с яблоками вам понадобятся:

цветная капуста – два кочана;

ранетки – один килограмм;

лимонная кислота;

сахар;

соль.

Также подготовьте двухлитровые банки, металлические крышки для консервирования и закаточную машинку.

Как готовить

Разберите капусту на соцветия и хорошо их промойте под проточной водой. Сложите соцветия в большой дуршлаг, чтобы стекла вода.

Яблоки переберите, чтобы не попадались порченые. Вымойте их теплой водой, разложите на вафельном полотенце и хорошо промокните.

Для консервации возьмите двухлитровые банки. Вымойте их с пищевой содой и простерилизуйте. Металлические крышки для консервирования также вымойте и прокипятите. Затем крышки нужно разложить на чистом сухом полотенце, чтобы они просохли.

Выложите на дно банки слой из соцветий капусты, затем слой из яблок, и так чередуйте слои, пока банка не будет заполнена доверху.

В заполненные банки налейте кипяток и дайте настояться 10 минут. Затем воду нужно слить.

Теперь приготовьте рассол. На одну двухлитровую банку достаточно будет одной столовой ложки соли и полутора столовых ложек сахара. Кипятите рассол пять минут, после чего всыпьте в него пол чайной ложки лимонной кислоты на каждую банку.

Кипящим рассолом залейте содержимое банок доверху, сразу закатайте крышками. Переверните и хорошенько укутайте до полного остывания.

Как только банки с консервацией полностью остынут, опустите их в подвал. Когда вы надумаете приготовить зимой салат из консервированной капусты, его вкус дополнит легкий кисло-сладкий яблочный аромат.